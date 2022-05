Bild: "Haaland saluta il Dortmund con orologi di lusso per squadra e staff"

DORTMUND (Germania) - Al Manchester City di Pep Guardiola guadagnerà qualcosa come 20 milioni - e oltre - a stagione ma per salutare in maniera "dignitosa" il suo recente, recentissimo passato, Erling Haaland non ha di certo badato a spese. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco 'Bild', l'attaccante norvegese si è congedato dal Borussia Dortmund in grande stile: ha regalato infatti, a ciascun compagno di squadra, un Rolex Submariner dal valore di circa 15 mila euro. Scelta invece più "economica" per i membri dello staff tecnico, compreso l'allenatore Marco Rose: per loro, la scelta del bomber norvegese è ricaduta su un modello di Omega il cui valore si aggira intorno ai 7 mila euro.