Insigne ai box per infortunio: slitta l'esordio con il Toronto

TORONTO (CANADA) - Esordio rimandato per Lorenzo Insigne , che dopo l'arrivo trionfale a Toronto e la presentazione di fine giugno ha accusato un problema muscolare . L'ex capitano del Napoli avrebbe dovuto giocare nel prossimo weekend la sua prima gara con la maglia del team canadese, ma resterà ai box qualche giorno per un risentimento al polpaccio.

Le parole del tecnico Bradley

"Insigne non sta bene e ha lasciato la seduta di allenamento - ha spiegato Bob Bradley, allenatore del Toronto che ha ingaggiato anche l'ex genoano Criscito -. Contiamo di recuperalo per il 23 luglio ma c'è la speranza che possa risolvere il problema prima". Insigne, il calciatore più pagato in MLS, potrebbe così debuttare in casa contro lo Charlotte FC e salterà invece le sfide con San José, Chicago Fire e Montreal Impact.