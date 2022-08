Stella Rossa, Stankovic si dimette: "Non posso andare avanti"

BELGRADO (Serbia) - Dejan Stankovic si è dimesso da tecnico della Stella Rossa: ora è ufficiale. La mancata qualificazione alla fase a gironi di Champions League l'episodio decisivo per far saltare l'ex Lazio e Inter dalla panchina di Belgrado. Stankovic ha infatti deciso di salutare dopo la clamorosa eliminazione negli spareggi per mano degli israeliani del Maccabi Haifa, prossimo avversario della Juventus nei gironi. "La Stella Rossa è il mio grande amore. Adesso, dopo il terzo tentativo di portarla in Champions, mi sento completamente vuoto, perché non sono riuscito a dare il mio apporto e il mio amore per quello che desideravo di più. Non posso andare avanti. Ho dato il massimo. Ora qualcun altro deve provarci", ha dichiarato il tecnico serbo in un comunicato. Al suo posto il nuovo allenatore della Stella Rossa sarà Milos Milojevic, assistente di Stankovic dal 2019 al 2021. Nella passata stagione Milojevic ha allenato il Malmoe, prima di essere esonerato a fine luglio dopo aver fallito anche lui l'approdo in Champions League.