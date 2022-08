Real Madrid, che punizioni. Modric e soci si allenano con la barriera intelligente

TORINO - Real Madrid, che punizioni. Luka Modric, Militao, Tony Kroos si allenano con la barriera intelligente. Una app su tablet e computer mette i parametri agli uomini finti che si alzano e si abbassano. Così i calci piazzati diventano ancora più perfetti, nella squadra campione d'Europa e del mondo. E' l'ultima frontiera del calcio, virtuale e Real(e). Per di più, i fuoriclasse di Carlo Acelotti si fermano ore e ore per provare e migliorare. Da noi, dice Sinisa Mihajlovic lo specialista di un tempo, non lo fanno più.