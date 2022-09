Mls, frena il Los Angeles di Chiellini. L'Inter Miami vola con Higuain

MIAMI (Stati Uniti) - L' Inter Miami di David Beckham può ancora credere alla qualificazione ai playoff di Major League Soccer . E deve questa speranza a Gonzalo Higuain . Nella nottata italiana, la formazione guidata da Phil Neville è riuscita ad imporsi per 2-1 sul Columbus Crew tra le mura casalinghe del Lockhart Stadium grazie a una doppietta del centravanti argentino, in rete al 25' con un piattone rasoterra e all'82' con una grandissima girata sul secondo palo in area piccola. Per la formazione ospite inutile il gol del momentaneo pareggio di Juan Camilo Hernández al 41'. Con questa vittoria l' Inter Miami sale a quota 39 punti nella classifica della Eastern Conference ed è a -2 dalla zona playoff, presidiata attualmente proprio dal Columbus Crew , al 7° posto con 41 punti.

Il Los Angeles FC di Chiellini frena contro Minnesota

Nella Western Conference il Los Angeles FC di Chiellini frena in trasferta contro Minnesota. All'Allianz Field finisce 1-1, con le firme di Kallman al 45' per i padroni di casa e del solito Carlos Vela al 64' per gli ospiti. Oltre all'ex capitano della Juventus, sostituito all'87' da Segura, il tecnico Cherundolo ha schierato nell'undici titolare anche Gareth Bale e nella ripresa (62') ha mandato in campo anche l'ex Fiorentina Cristian Tello. Il Los Angeles FC rimane dunque saldamente in vetta alla classifica con 62 punti, a +10 da Austin, che però ha una partita in meno.