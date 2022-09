Caso Balotelli, comunicato del Sion: "Mario ha la bronchite"

SION (SVIZZERA) - "Il club è contento delle prestazioni della squadra dall'arrivo di Mario Balotelli ". Così il Sion risponde alle "voci che indicavano che non avrebbe dato più notizie al suo club" e lo fa con un comunicato ufficiale, diramato dopo che è diventato virale sui social un filmato in cui si vede l'attaccante italiano sorretto mentre barcolla all'uscita da un bar . La società elvetica "si rammarica che questo video abbia assunto proporzioni inutili e sproporzionate che danneggiano l'immagine del nostro attaccante ".

Niente trasferta di coppa

Il Sion spiega anche che "dopo la grande vittoria contro il leader del Saint-Gallois la scorsa settimana, gran parte della squadra si è recata nella capitale vodese per celebrare questo successo". Chiarimenti poi sulle condizioni del centravanti: "In questa settimana Mario Balotelli ha avuto un principio di bronchite ed è stato seguito direttamente dal servizio medico del club, che gli ha prescritto degli antibiotici. Non avendo potuto allenarsi in settimana, non si recherà domani a Rapperswil per il secondo round della Coppa Svizzera. Nel weekend farà invece allenamento individuale con il nostro preparatore atletico".