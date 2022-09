Doping, Keita Balde sospeso fino al 5 dicembre per violazione procedurale

MOSCA (Russia) - Keita Balde è stato sospeso fino al 5 dicembre per violazione del controllo antidoping in Italia: lo ha annunciato lo Spartak Mosca, il suo attuale club. L'ex Lazio, Inter e Sampdoria "è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping italiano fino al 5 dicembre per violazione procedurale durante un controllo antidoping mentre giocava a Cagliari", ha fatto sapere la società russa in una nota. Lo Spartak non ha fornito dettagli sulla natura di questa "violazione", pur affermando che nel campione testato quel giorno non era stata rilevata alcuna sostanza illecita. Secondo la società moscovita, il 27enne non potrà tornare ad allenarsi fino a 22 giorni prima della fine della sua squalifica, secondo il regolamento FIFA. Balde, cresciuto nella cantera del Barcellona ed ex anche del Monaco, ha giocato a Cagliari la scorsa stagione in Serie A prima di approdare allo Spartak Mosca a parametro zero. La sospensione di Keita Balde, vincitore della Coppa d'Africa con il Senegal lo scorso febbraio, compromette seriamente le sue possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre.