Inter, allarme infortuni per il Barcellona: Xavi trema

BARCELLONA (SPAGNA) - Suona l'allarme in casa Barcellona. Sono infatti diversi gli infortuni e gli acciacchi fisici che hanno visto protagonisti i giocatori blaugrana in giro per il mondo con le proprie nazionali. La preoccupazione dell'allenatore culé, Xavi, è rivolta principalmente a Koundé e Depay. Il difensore centrale è uscito anzitempo dalla sfida tra la sua Francia e l'Austria per un problema all'adduttore della coscia sinistra: l'ex giocatore del Siviglia ha lasciato il ritiro dei galletti per far ritorno a Barcellona e sottoporsi a tutti gli accertamenti di rito. Secondo i media spagnoli, il difensore è a forte rischio per la doppia sfida di Champions contro l'Inter (4 e 12 ottobre) e anche il Clasico contro il Real Madrid in programma al Santiago Bernabeu il prossimo 16 ottobre. Serio anche l'infortunio dell'attaccante olandese: sostituito da Van Gaal al 53' della sfida tra Polonia e Olanda, è stato lo stesso tecnico oranje a confermare, in conferenza stampa, l'entità di un infortunio che sarebbe abbastanza serio. Anche De Jong è stato sostituito anzitempo da Van Gaal: per l'ex Ajax si tratta solo di un indurimento muscolare che dovrebbe permettergli di recuperare per la sfida di Nations League tra Olanda e Belgio in programma domenica ad Amsterdam.