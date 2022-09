Argentina, Messi influenzato: test con la Giamaica in dubbio

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Non arrivano buone notizie dal ritiro dell'Argentina per Lionel Messi che è in dubbio per l'amichevole di questa notte contro la Giamaica. Il capitano dell'Albiceleste, seconbdo Tyc Sports, rischia di saltare l'ultimo test prima della spedizione Mondiale dell'Argentina in Qatar. La stella del Psg dovrebbe rimanere fuori dal match a causa di uno stato influenzale e al suo posto è pronto, sempre secondo la stampa sudamericana, l'attaccante del Manchester City, Julian Alvarez. In Qatar l'Argentina dovrà vedersela nel gruppo C con Arabia Saudita, Messico e Polonia: l'obiettivo è quello di tornare sul tetto del mondo.