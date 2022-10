Haaland esagerato, petizione per escluderlo: è un robot!

TORINO - (e.e.) Una petizione indirizzata al parlamento e al governo per escludere Erling Haaland dalle competizioni calcistiche. Motivazione: è un robot! Non sanno più come fermare l’attaccante norvegese, ex Golden Boy di Tuttosport. In Premier o in Champions, ormai e Haaland League. I suoi numeri sono strepitosi, incredibili. Gli ultimi due gol li ha rifilati al Copenaghen, nei primi 32’, tanto per aprire le danze nel 5-0 finale per gli uomini di Pep Guardiola. Il Manchester City vola con il giocatore bionico, i tifosi impazziscono, gli urlano di sfondare la rete. Ma gli avversari quasi non ne possono più, sanno che si parte almeno da 1-0 per… Haaland.