Chiesa con Haaland e Davies: la squadra più veloce del mondo!

TORINO - (e.e.) Il gioco è lanciato: come allestire la squadra più veloce del mondo, quella che ti fa sobbalzare a ogni volata, che ti mantiene in vita per tutto il match. In porta? Beh, non... importa, va bene Onana (Inter) la pantera. Terzini? A destra Trent Alexander Arnold , che se c'è da tirare una punizione al bacio è pronto all'uso. A sinistra? Qui c'è scelta, e tanta: si passa da Alphonso Davies , il canadese liberiano del Bayern, a Theo Hernandez del Milan. Davies è comunque un fenomeno di rapidità applicata al calcio, anche mentalmente, perché immagina azioni che gli umani... Al centro Alaba del Real con Smalling della Roma. In mezzo al campo si può variare a piacimento: Anguissa del Napoli, Camavinga del Real, Barella dell'Inter, De Bruyne del City.

Chi scatta per primo?

Ma è in attacco che il giochino si fa esaltante. Intanto, non si può prescindere da Erling Haaland. Il norvegese del Manchester City, che purtroppo con gli italiani non sarà al Mondiale in Qatar, ha il record assoluto, calcolato, sui 60 metri. Questo sì da mondiale. Insomma, uno che può sfidare Jacobs, volendo, sul lanciato. Con lui vince nei sondaggi Federico Chiesa: e rivedere l'attaccante della Juventus in gruppo ha messo di buon umore tutti. I bianconeri, in primis, ma anche gli appassionati in generale. Con lui l'Italia ha vinto gli Europei, senza di lui la squadra di Max Allegri ha limitato il potenziale d'attacco e di imprevedibilità. Se si intende schierare il tridente, poi, ci sta eccome Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, o Mané dalla Baviera. Non male in quanto ad accelerazioni anche Vinicius del Real, comunque. Se non si vuole impostare dal basso, con loro, basta lanciare in profondità. Di sicuro ti faranno sobbalzare dalla poltrona.

Juventus ha Fede