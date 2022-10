Juventus, che sorrisi: Chiesa si rivede nel gruppo. E Pogba inizia a correre

TORINO - (e.e.) La Juventus prepara il match di mercoledì con il Maccabi Haifa allo Stadium. E non mancano i sorrisi. Intanto, perché parzialmente in gruppo si rivede Federico Chiesa, operato al ginocchio nello scorso mese di gennaio. L’attaccante sta svoltando, nel recupero. Adesso l’obiettivo è il Benfica in Champions League, ma non è detto che non lo vedremo prima per qualche spezzone. Comunque, la notizia dà morale al ragazzo e all’intera Juve. E non è finita qui perché oggi rivede il campo anche Paul Pogba. Pure il francese, operato al menisco, mette il match con i portoghesi nel mirino. E Max Allegri a breve potrebbe riavere la vera Juventus.