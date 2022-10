Pjanic elogia la Juve e stronca Koeman: “Vi dico come preparavamo le partite”

TORINO - L’ex regista della Juventus Miralem Pjanic non fa sconti, e attacca il tecnico olandese Ronald Koeman . L’allenatore - ai tempi sulla panchina del Barcellona - lo escluse dal proprio progetto tecnico. Il centrocampista, ora negli Emirati Arabi Uniti, ha rivelato in un’intervista a SER Catalunya, i particolari di quella stagione.

"Alla Juve gli allenamenti erano intensi: vincemmo tutto"

"Sono rimasto molto sorpreso quando ho visto le sessioni di allenamento di Koeman - ha sottolineato Miralem Pjanic - erano senza intensità, senza tattica, senza idee. Le partite non venivano preparate”. Ma nelle parole del centrocampista bosniaco non ci sono soltanto critiche rispetto al suo periodo vissuto in Catalogna. “Le cose sono cambiate quando Xavi è arrivato sulla panchina del Barça - sottolinea - ho assistito a una preparazione buona, come ho fatto alla Juventus, che è un grande club, dove abbiamo vinto tutto. Allenamenti molto intensi e chiarezza nei programmi". Pjanic ha concluso l’intervista parlando del Barcellona attuale: “Pedri è un giocatore incredibile - ha ammesso - penso che la squadra abbia trovato un centrocampista straordinario per i prossimi 10 anni. Gavi è ancora molto giovane, ma ogni volta che gioca dimostra una qualità cristallina".