Manchester United-West Ham 1-0: guarda gli highlights

Il Manchester United ha sconfitto il West Ham per 1-0 nella sfida del 13° turno di Premier League. A decidere l'incontro è stato Marcus Rashford, autore del centesimo gol con la maglia dei Red Devils. La squadra di Ten Hag si porta al quinto posto in classifica ma ha una gara in meno rispetto a Newcastle e Tottenham, che la precedono. Cristiano Ronaldo è rimasto in campo per l'intera durata della partita: in campionato era successo una sola volta quest'anno (contro il Brentford alla seconda giornata). Per Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham, 57 minuti prima di essere avvicendato con Antonio.