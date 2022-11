Chiellini trionfa in MLS con Los Angeles, i complimenti di Serie A e Juventus

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Tra le mura casalinghe del Banc of California il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini vince il suo primo titolo di Major League Soccer (MLS), battendo nella finalissima Western- Eastern Conference il Philadelphia Union . Partita spettacolare e piena di colpi di scena inaspettati: i padroni di casa passano in vantaggio al 29' con Acosta , ma vengono riacciuffati al 59' della ripresa dal gol di Gazdag . Poi, all'83', il Los Angeles torna in vantaggio con la rete di Murillo , ma appena 2' più tardi (85') Elliott sigla il 2-2 che porta la sfida ai tempi supplementari. Con la gara che sembra ormai indirizzata verso la sentenza dei calci di rigore il portiere Crépeau si fa espellere al 116', costringendo Los Angeles a mettere in campo McCarthy . Al 124' Elliott sigla però il 3-2 ospite, avvicinando sensibilmente Philadelphia alla vittoria del titolo, ma al 128', all'ultimo rintocco, ci pensa Gareth Bale a prolungare il match fino ai tiri dagli undici metri. E qui ci pensa proprio McCarthy , l'eroe inaspettato: il portiere di riserva rimedia al tiro dal dischetto sbagliato dall'ex Fiorentina Tello parando quelli di Martinez e Wagner (dopo l'errore di Gazdag), concedendo dunque a Sanchez l'opportunità di segnare il rigore decisivo.

Chiellini vince la Mls, la Juve e la Serie A si congratulano

Pur essendo rimasto in panchina, Giorgio Chiellini non è riuscito a contenere tutta la gioia per il traguardo raggiunto con quella che lo scorso giugno è diventata la sua nuova squadra, dopo 17 anni di Juventus: "Una prima volta epica, insieme! Andiamo LA, oggi è il nostro giorno!", ha scritto il 38enne difensore centrale. Al coro si è aggiunto subito il club bianconero: "Chiellini conquista la Mls con il Los Angeles FC, complimenti Giorgio!", recita il tweet pubblicato pubblicato sul profilo ufficiale della società. Infine, sono arrivate le congratulazioni anche della Serie A: "Congratulazioni per la tua prima MLS Cup, Giorgio! Festeggia come solo tu sai fare, te lo meriti!".