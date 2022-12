Tottenham, Conte riparte da Kulusevski: pari col Nizza, ora la Premier

LONDRA (Inghilterra) - Ultimo test amichevole per il Tottenham di Antonio Conte che nel Boxing Day riprenderò il cammino in Premier sul campo del Brentford. Per gli Spurs test casalingo contro il Nizza, reduce dal ko per 3-0 contro l'Atalanta, che termina in perfetta parità ma con importanti indicazioni per il tecnico italiano a partire da Dejan Kulusevski. Assenti invece Bentancur per gli inglesi e Ramsey per i rossoneri della Ligue 1.