Luis Suarez ha scelto: riparte dal campionato brasiliano. I media in Brasile danno per fatto l'accordo con il Gremio. L'ex attaccante del Barcellona avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale per un contratto biennale". con il club di Porto Alegre. Il centravanti uruguaiano, che ha trascorso la prima parte della stagione in patria al Nacional in vista di Qatar 2022, avrebbe rifiutato la proposta dei messicani del Cruz Azul. Suarez avrebbe dunque seguito il consiglio di Messi.