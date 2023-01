Lloris dice addio alla nazionale francese. E indica il suo erede...

Hugo Lloris ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale francese. Dopo il rinnovo di Deschamps, all'età di 36 anni il portiere del Tottenham di Conte ha dichiarato a L'Equipe che non giocherà più con la maglia dei Bleus. Il portiere, che ha fatto il suo esordio con la Francia a novembre 2008 e di cui è diventato capitano nel 2010, in nazionale ha disputato ben 145 partite contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del Mondiale in Russia del 2018 e trascinando la squadra fino alla storica finale in Qatar persa ai rigori contro l'Argentina di Messi.