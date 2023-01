Mudryk-Chelsea, 24 milioni devoluti alle forze armate ucraine

Il passaggio di Mykhail Mudryk dallo Shakhtar al Chelsea è l'argomento del momento visto che i Blues hanno versato ben 100 milioni di € nelle casse della società ucraina. Il proprietario dello Shakhtar è l'oligarca ucraino Rinat Akhmetov che oggi ha annunciato la donazione di "un miliardo di grivnie" (circa 24 milioni di €) per "le forze armate nazionali e le famiglie dei soldati e delle vittime", soprattutto quelle di Mariupol. Il patron dell'ex club di De Zerbi ha così dichiarato: "Voglio ringraziare l'intero mondo civile per aver aiutato l'Ucraina e se oggi siamo ancora in grado di parlare del calcio ucraino è grazie al nostro esercito, alla gente dell'Ucraina e al grande supporto che il mondo ci ha dato. Non ho mai nascosto il sogno di vincere trofei in Europa, e ciò significa che i grandi calciatori come Mudryk dovrebbero rimanere nel nostro club e nel campionato ucraino, ma purtroppo adesso non è possibile a causa di questa terribile guerra scatenata dalla Russia".