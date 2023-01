Paratici via dal Tottenham? Ecco cosa può succedere

La Corte d'Appello Federale ha inflitto un duro -15 alla Juventus, ma anche pesanti sanzioni a quelli che erano i suoi dirigenti all'epoca dei fatti. Su tutti Fabio Paratici: all'ex dg bianconero è stata comminata la pena più alta, 30 mesi di inibizione. Per l'attuale direttore generale del Tottenham il Procuratore capo della Figc, Giuseppe Chiné, aveva chiesto 20 mesi e dieci giorni di squalifica ma, come avvenuto per Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Andrea Agnelli, la pena si è rivelata maggiore rispetto alla richiesta dell'accusa.