City contro la Premier: preso l'avvocato di Boris Johnson che ha battuto anche il Governo

Il Manchester City prepara la difesa dopo essere stato accusato dalla Premier League per presunte violazioni delle regole finanziarie. Si tratterebbe di episodi avvenuti dalla stagione 2009/2010 alla 2017/2018. Il club, dopo aver dichiarato tramite un comunicato ufficiale di non vedere l'ora "che questa questione venga messa a tacere una volta per tutte", ha incaricato l'avvocato Lord Pannick KC di guidare la difesa della società. Il personaggio in questione fu fondamentale già nel 2020 per annullare il divieto di partecipare alle competizioni europee per due anni imposto dalla UEFA al City.