Juve, Nantes ai quarti della Coppa di Francia: Angers ko ai rigori

ANGERS (Francia) - Continua il cammino in Coppa di Francia del Nantes che passa in trasferta sul campo dell'Angers dopo i calci di rigore. I gialloverdi, tra 8 giorni chiamati all'impegno di Europa League contro la Juventus di Allegri, dopo aver ritrovato il successo in Ligue 1 contro l'Ajaccio, trovano un successo anche nell'altra competizione nazionale. Per gli uomini di Kombouaré, che non ha rinunciato alla stella Blas per il match di coppa, è scioccante l'avvio con la rete dopo soli 6' di Sima. All'87' è però il neo acquisto Mollet, arrivato a gennaio dallo Schalke, a trovare la rete dell'1-1 che manda le due formazioni direttamente ai calci di rigore. Dal dischetto sono decisivi gli errori di Salama e dell'ex Napoli Ghoulam per l'Angers, il Nantes fa 4 su 4 e passa il turno.