Zaniolo già leader al Galatasaray: la donazione e la scelta di un numero speciale

ISTANBUL (Turchia) - "Sono molto dispiaciuto per Muhammed e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti: siamo tutti insieme, più forti di prima". Sono le parole di Nicolò Zaniolo in un video pubblicato dal Galatasaray sul proprio account Twitter. L'ormai ex Roma, con un passato nell'Inter e nella Fiorentina e più volte accostato alla Juventus e al Milan, spende parole per il popolo turco, recentemente colpito da un violentissimo terremoto. Nella sua nuova avventura il forte esterno della Nazionale italiana indosserà la maglia numero 17, come gli anni che aveva il giovane tifoso Muhammed Emin Ozkan, morto a causa del sisma: un gesto simbolico molto apprezzato in Turchia.