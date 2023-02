Barcellona, è scandalo arbitri: "Ha pagato per tre anni il vicepresidente"

Il Barcellona è al centro di uno scandalo sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna il club blaugrana, dal 2016 al 2018 (con Bartomeu presidente) avrebbe versato al vice-presidente dell'associazione arbitri della Liga una cifra che si aggira intorno ai 1,4 milioni di euro. Il nome tirato in ballo è quello di Jose Maria Enriquez Negreira , ovvero un ex arbitro che dal 1992 è rimasto nel mondo arbitrale fino a diventarne il vice-presidente del Comitato tecnico. Durante la sua esperienza il Barcellona avrebbe versato la cifra in questione nelle casse della società DASNIL 95 SL , di cui esiste un solo socio, ovvero lo stesso José Maria Enriquez Negreira.

Barcellona, la difesa del club

Il caso sarebbe entrato nel vivo quando si è cominciato a sospettare che la DASNIL stesse cercando di detrarre dalle sue tasse alcuni importi che non sembravano chiari. Quest'episodio ha fatto partire una verifica fiscale che avrebbe scoperto i pagamenti del club alla società in questione. Il Barcellona, dopo la divulgazione della notizia, ha spiegato la situazione con un comunicato ufficiale: "Il Barcellona ??fa sapere di essere a conoscenza dei fatti su cui sta indagando la Procura in merito ai pagamenti effettuati a società esterne, e vuole mettere in chiaro: Che il Barcellona ha assunto in passato i servizi di un consulente tecnico esterno, che ha fornito, in formato video, relazioni tecniche riferite a giocatori di categoria inferiore in Spagna per la segreteria tecnica del Club".