Barcellona, scandalo arbitri: c'è il rischio sanzioni di Fifa e Uefa

Il caos intorno al Barcellona non si placa. Secondo le ultime indiscrezioni di El Paìs il caso inerente ai pagamenti effettuati dai catalani al vicepresidente degli arbitri potrebbe infatti avere delle conseguenze che riguardano sanzioni da parte di FIFA e UEFA nei confronti del club. Infatti, secondo la legge sportiva in vigore il termine per la prescrizione è di tre anni e ciò escluderebbe punizioni ma solo per quanto riguarda la Spagna , come sottolineato dal presidente della Liga Tebas : "Non è possibile che esistano poiché tra il 2018 e il 2023 sono trascorsi cinque anni e questo tipo di sanzioni si prescrive dopo tre anni".

Cosa rischia il Barcellona

Nel caso in cui le accuse venissero confermate, UEFA e FIFA potrebbero comunque sanzionare il Barcellona indipendentemente dal fatto che il club venga punito nel suo paese. Secondo El Paìs, inoltre, la FIFA potrebbe intervenire solo nel caso in cui non potesse farlo la singola federazione, come in questa situazione. L'organo di governo del calcio mondiale potrebbe arrivare ad imporre persino retrocessioni e la perdita di titoli. Per quanto riguarda la UEFA, la federcalcio continentale avverte che può sanzionare "qualsiasi attività volta a fissare o influenzare il risultato di una partita a livello nazionale o internazionale" e che la squadra in questione "non potrà partecipare alla competizione per una sola stagione". Non sarebbe il primo intervento simile della UEFA: nel 2013 il Fenerbahçe venne escluso dalla Champions League per il caso delle partite truccate.