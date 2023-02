Ronaldo cala il tris e porta l'Al Nassr in testa alla classifica

Ronaldo, tris al Dhamk

Un monologo della squadra guidata in campo dal portoghese, che schioda il risultato dallo 0-0 realizzando con freddezza un calcio di rigore al 19', per raddoppiare 4 minuti più tardi con un sinistro potente da fuori area sul quale nemmeno ha azzardato un tentativo Zeghba, portiere dei padroni di casa. Il terzo gol arriva sempre nel primo tempo, quando al 44' conclude con il destro un contropiede perfetto della squadra allenata dall'ex tecnico della Roma. Il resto della partita è praticamente una ricerca costante del poker per il portoghese, che riesce anche nel suo intento al 67', salvo poi veder annullare il gol per una sua posizione di fuorigioco. E il match si conclude con tutto lo stadio che urla "Ronaldo, Ronaldo".