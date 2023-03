Pirlo, messaggio alla Fiorentina: poker Karagumruk al Sivasspor

ISTANBUL (Turchia) - Un match dalle mille emozioni quello tra Karagumruk e Sivasspor andato in scena nel 24° turno della SuperLig turca. A portare a casa i tre punti è lo formazione di Andrea Pirlo che si aggiudica un importante scontro diretto contro i prossimi avversari della Fiorentina in Conference League con un rocambolesco 4-3. Colpi di scena a non finire e gara che termina dopo 11' di recupero con la formazione dell'ex tecnico della Juventus che ha rischiato di sciupare il triplo vantaggio nell'extra time.

Pirlo, messaggio alla Fiorentina

Primo tempo equilibrato con gli ospiti che passano con Caicedo al 27' per essere raggiunti a ridosso dell'intervallo da Diagne. Sarà proprio l'attaccante dei padroni di casa a rendersi protagonista con la tripletta, coadiuvata dalla rete Ozdoev, nel poker che all'80' sembra mettere al sicuro il risultato per la formazione di Pirlo. Le 4 reti infatti bastano, ma nel lungo recupero, gli avversari della viola di Italiano nel prossimo doppio confronto di Conference, rialzano la testa accorciando per due volte in 5' con la doppietta di James. Al 100' il triplice fischio fa tirare un sospiro di sollievo a Pirlo che continua la sua risalita in classifica.