Beyoncé a casa Conte: il Tottenham chiede una licenza speciale

Il Tottenham sta chiedendo all' Haringey Council una licenza speciale per tenere un concerto di Beyoncé . Questo nonostante siano già stati venduti tutti i biglietti per lo speciale evento della cantante, che recentemente ha ottenuto il suo 32esimo Grammy . Lo stadio degli Spurs da 1 miliardo di sterline ha l'autorizzazione per organizzare solo sei concerti musicali l'anno.

Il concerto di Beyoncé

Per il 2023, secondo il Telegraph, però ne sarebbe stato aggiunto un altro, ovvero quello riguardante l'evento di Beyoncé. Evento per il quale già sarebbero perfino stati venduti i biglietti, mentre i pacchetti premium costano oltre 350 sterline. Stando alle informazioni rese, gli Spurs sono autorizzati a tenere 16 eventi non calcistici allo stadio del club (allenato da Conte) all'anno, di cui solo sei riguardanti concerti musicali. La notizia dell'aggiunta dell'evento di Beyoncé potrebbe quindi non essere stata gradita dai membri del Consiglio di Haringey. Ed è per questo che sarebbe stato programmato un incontro per ottenere una licenza supplementare.