Cuore Ronaldo, realizza il sogno del bimbo colpito dal terremoto in Siria

Bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo fuori dal campo insieme all'Al-Nassr, il suo nuovo club. Il portoghese ha infatti realizzato il sogno di un bimbo siriano sopravvissuto al violentissimo e devastante terremoto in patria. Il bambino Rabeeh Shaheen, in un video che ha fatto il giro del web, aveva espresso il desiderio di abbracciare l'attaccante ex Juventus che, grazie all'Al-Nassr che ha organizzato l'incontro, non si è tirato indietro e ha fatto una bellissima sorpresa al bimbo.