Conte, Europa amara: quanti flop in Champions. Lui si difende così

Il Tottenham pareggia 0-0 in casa contro il Milan nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e, dopo il ko dell'andata a Milano, è fuori dal torneo. Per Antonio Conte , tecnico degli Spurs , si tratta dell'ennesima delusione europea. Il rendimento dell'allenatore italiano in Europa, soprattutto in Champions, è decisamente deludente. L'eliminazione contro il Milan sulla panchina del Tottenham è solamente l'ultimo di una lunga lista di flop nella massima competizione europea per club.

Conte e la Champions, quanti flop

Conte debutta in panchina in Europa nella stagione 2012/13 alla guida della Juventus, in quella che poi risulta essere la sua migliore esperienza in Champions. Con i bianconeri, infatti, raggiunge i quarti di finale (eliminato dal Bayern che poi stravince la competizione) con 5 vittorie e un pareggio prima delle due sconfitte con i bavaresi e con una media di 2 punti a partita. Poi, nelle stagioni successive, il declino. Nella Champions 2013/14, sempre alla Juve, ottiene una sola vittoria ed esce ai gironi perdendo lo scontro diretto con il Galatasaray con una media di un punto a partita. Nel 2017-18 non riesce a superare gli ottavi di finale con il Chelsea, uscendo contro il Barcellona. Nei due anni all'Inter, invece, non raggiunge la fase ad eliminazione diretta: doppia eliminazione nei gironi con una media di 1,17 punti a partita nel primo anno e di un punto a gara nella seconda stagione in nerazzurro. Infine, l'eliminazione con il Tottenham in questa edizione di Champions agli ottavi contro il Milan, senza segnare un gol tra andata e ritorno.