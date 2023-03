Al Nassr, rabbia Ronaldo per il primo ko in Arabia Saudita: il gesto e le scuse

Cristiano Ronaldo non accetta di perdere, nemmeno a 38 anni e nemmeno se si trova in un campionato più modesto come quello arabo. È questo il carattere del portoghese, il suo mantra che lo ha sempre contraddistinto, non abbassando mai l'asticella; puntando sempre al meglio. CR7 non ha accettato la prima sconfitta in Arabia Saudita, contro la diretta concorrente per il titolo, l'Al Ittihad. A fine partita, ha rimproverato i compagni e scagliato il più lontano possibile delle bottigliette a bordocampo. La partita è stata decisa da un episodio, a favore degli avversari, ed è terminata 1-0, con la rete di Romarinho. Nella sua indole c'è il successo, la voglia di primeggiare e vincere sempre, e nonostante sia a fine carriera e ricoperto di milioni, Ronaldo non si accontenta, ed è quello che lo ha fatto arrivare all'apice del calcio mondiale e a vincere tutto. Al termine della gara, Cristiano è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco, mentre borbottava furioso con i compagni, arrivando a concludere la sua camminata con un calcio a delle bottigliette, come fossero palloni.