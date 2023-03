Cristiano Ronaldo a secco, l'Al Nassr cade con l'Al Ittihad e perde il primato

GEDDA (Arabia Saudita) - La rete di Romarinho all'80' basta all'Al Ittihad di Nuno Espirito Santo per aggiudicarsi lo scontro diretto con l'Al Nassr di Rudi Garcia e Cristiano Ronaldo e strappare ai rivali odierni il primato in classifica nella Saudi Professional League a dieci giornate dal termine del campionato. Gara difficile, come del resto per tutta la squadra, per l'ex fuoriclasse della Juventus, fischiato dal pubblico sugli spalti ad ogni tocco del pallone: mal servito dai compagni, si mette in luce in una sola azione durante il primo tempo, per giunta viziata da una posizione di fuorigioco, e con un potente mancino ad un passo dal triplice fischio finale, respinto miracolosamente da Grohe. L'arbitro spagnolo Lahoz dirige 'all'inglese', esponendosi sovente alle proteste dei 22 in campo, mentre il King Abdullah Sports City è una bolgia, che sospinge i padroni di casa - trascinati da Coronado e dall'ex Palermo Bruno Henrique - ad un dominio territoriale per l'intero arco dell'incontro, trasformatosi in un vero e proprio assedio nel corso della ripresa culminato con il gol vittoria del brasiliano ex Corinthians.