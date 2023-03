Benzema, stracci social con Deschamps: la risposta alle frasi del ct

Il rapporto tra Didier Deschamps e Karim Benzema non è mai stato dei migliori . Dopo la finale del Mondiale in Qatar persa contro l'Argentina, il centravanti del Real Madrid aveva annunciato l'addio alla nazionale francese con un post sui social. Il ct della Francia , in un'intervista per Le Parisien, è tornato sull'argomento quando gli è stato chiesto se l'attuale Pallone d'Oro sarebbe dovuto restare qualche giorno in più con la squadra prima dei Mondiali, che Karim non ha disputato per infortunio che gli è stato diagnosticato proprio qualche giorno prima dell'inizio del torneo: " C'è solo una verità , Karim lo sa bene. Ha seguito un programma individuale e non ero sicuro di averlo al 100% per la prima partita. Quando si è infortunato il nostro medico l'ha portato a fare una risonanza magnetica ed è tornato in albergo a mezzanotte passata".

La versione di Deschamps e la risposta di Benzema

Deschamps ha poi continuato: "Karim è sconvolto perchè questo Mondiale contava moltissimo per lui. In ogni caso, non si sarebbe potuto allenare prima del 10 dicembre. Gli avevo detto che non c'era fretta, che poteva organizzare il suo ritorno e quando mi sono svegliato se n'era andato. È stata una sua decisione. Lui stesso mi ha detto che non sarebbe stato pronto". Sull'ultima volta in cui c'è stato un confronto tra i due, il ct della Francia ha dichiarato: "L'ho chiamato dopo il rinnovo del mio contratto per capire la sua predisposizione per le prossime convocazioni e lui mi ha confermato la sua decisione di chiudere la sua carriera internazionale. Non chiedetemi le sue argomentazioni". La risposta di Benzema non si è fatta attendere. Sui social l'attaccante del Real Madrid ha postato le dichiarazioni di Deschamps scrivendo prima "Che audace", per poi aggiungere "Buonanotte Didier...", entrambe seguite dall'emoji di un pagliaccio.