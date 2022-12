Benzema-Deschamps, è rottura: tensione Francia prima della finale Mondiale

Karim Benzema e Didier Deschamps sono destinati a non amarsi. L’esclusione dalla nazionale ai tempi del caso Valbuena portò il centravanti del Real Madrid ad affermare che il ct francese aveva ceduto alle pressioni dei razzisti. Un’accusa che l’ex mediano della Juventus prese malissimo, sottolineando come le parole di Benzema avessero creato problemi sia a lui che alla sua famiglia e che, per questa ragione, non lo avrebbe mai perdonato. Mai dire mai. La volontà della Federcalcio francese di poter contare sulla classe dell’attaccante merengue portò Deschamps ad ammorbidirsi. E così, dopo un Europeo (deludente) e una Nations League (vinta) arrivò anche la convocazione al Mondiale . Il fato, però, aveva altri piani. L’intervento, cinico e baro, si è materializzato con un infortunio che ha messo fuori causa il fiammante Pallone d’Oro che, dopo essere stato portato in Qatar , è stato rispedito a casa senza, però, che Deschamps lo sostituisse. Ed è stata proprio questa decisione a far pensare che Karim sarebbe potuto tornare in ritiro non appena si fosse recuperato. E, invece, no.

Macron convincerà Benzema?

Nonostante abbia già disputato un’amichevole con il Real Madrid, Didier non l’ha richiamato alle armi e ogni volta che gli sono state chieste delucidazioni sul caso ha preferito glissare: «Non mi va di rispondere a questa domanda». Non proprio le parole che ti aspetti. E che la relazione tra i due non sia idilliaca lo conferma anche l’ultima versione dei fatti data da L’Equipe che ha assicurato che il tecnico non ha preso bene che Benzema non lo abbia ringraziato il giorno in cui gli è stato consegnato il Pallone d’Oro. Fatto sta che, sebbene in caso di vittoria tocchi una medaglia anche a lui, il madridista non aveva nessuna intenzione di andare a Doha a vedere la finale. Emmanuel Macron, però, si è messo in testa di portarsi dietro tutti i calciatori che avrebbero fatto parte dei 26 se non si fossero infortunati. Nelle prossime ore sapremo se il presidente della repubblica francese sarà riuscito a convincerlo.