Chiellini avanti con i Los Angeles FC in Concacaf Champions League

TORINO - Avanza ai quarti di finale della Concacaf Champions League, il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, in campo per tutta la partita. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il club costaricano dell'Alajuelense al BMO Stadium, gli statunitensi superano il turno in virtù del 3-0 della scorsa settimana in Costa Rica: "Siamo felici di essere in corsa per un'altra competizione, era il nostro obiettivo", ha detto l'allenatore Steve Cherundolo. I quarti di finale si giocheranno il mese prossimo, quando la squadra dell'ex capitano della Juventus incontrerà i Vancouver Whitecaps.