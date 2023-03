Kim Kardashian sorpresa a Londra a vedere l'Arsenal allo stadio: ecco perché

Kim Kardashian è stata presente giovedì 16 marzo all 'Emirates Stadium per assistere alla partita di Europa League dell' Arsenal contro lo Sporting . La celebre influencer è arrivata nel nord di Londra per girare un documentario allo stadio dei Gunners.

Kim Kardashian e l'Arsenal

Pare che la famiglia della celebre socilite internazionale sia tifosa dell'Arsenal. Nelle scorse ore la Kardashian (diventata celebre nel 2007 per la serie tv sulla sua vita The Kardashian) ha condiviso immagini da dietro le quinte dello stadio.I suoi post all'interno dello stadio ha suscitato molta attenzione da parte dei tifosi e non solo. Tra gli altri personaggi celebri fan dell'Arsenal ci sono anche Jay-Z e gli attori Jamie Foxx, Matt Damon e Andrew Garfield. La star dei reality e Kanye West lo scorso novembre hanno presentato in tribunale i documenti per la separazione milionaria.