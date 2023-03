Mls, Bernardeschi protagonista con il Toronto. Chiellini riposa

Tante partite nella notte di Mls. Il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini , nell'anticipo di giornata, ha pareggiato 0-0 sul campo del Seattle Sounders e ora è secondo nella classifica del gruppo Ovest con 7 punti, a meno 5 ma con una partita in meno dalla capolista St Louis City: assente, probabilmente per turno di riposo, l'ex capitano della Juventus che non era neanche in panchina.

Bernardeschi decisivo con il Toronto

Serata da protagonista invece per Federico Bernardeschi, decisivo nella vittoria per 2-0 del Toronto in casa contro l'Inter Miami. L'esterno ex Juve prima è determinante con il filtrante per Laryea che serve Osorio per l'1-0 e poi regala un fantastico assist da calcio di punizione per la rete del raddoppio di Kaye. Con questa vittoria, la prima in campionato, il Toronto sale a quota 5 punti in classifica dopo 4 partite.