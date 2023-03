Occhio a Conceicao! Vuole lasciare il Porto, dimissioni in arrivo

Conceicao, le riflessioni e il colloquio con da Costa

Le parole del tecnico non erano affatto piaciute al presidente del club Pinto da Costa, che aveva comunque provato a gettare acqua sul fuoco definendo le dichiarazioni in merito alla squadra come figlie della frustrazione per il mancato passaggio del turno in Champions contro i nerazzurri di Inzaghi. Conceicao riflette ed oggi al campo d'allenamento si è intrattenuto a lungo con da Costa e gli altri dirigenti del club Luis Gonçalves e Victor Baía. Il presidente, all'uscita dal centro sportivo, ha voluto chiarire: "Con Conceicao c'è un legame di amicizia da quando lui aveva 16 anni. Ha un contratto fino al 2024, sa che deve rispettarlo e voglio anch'io che lo rispetti. Spero anche che si vada oltre. Rinnovo? Per me resterebbe altri 50 anni. Conceicao non ha parlato con nessun giornale, e nemmeno io. Dovete chiedere a chi lo ha scritto. Non abbiamo parlato di questo tema perchè non è un tema. Se sono tranquillo? Lo sono sempre, ai giornali piace la guerra ma non sono nella posizione di separarmi da Conceicao".