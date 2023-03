Champions, pari Inter con il Porto: è ai quarti! Haaland show e il City passa

L'Inter torna a qualificarsi ai quarti di Champions League dopo 12 anni. La squadra di Inzaghi, dopo il successo dell'andata contro il Porto al Meazza, fornisce una prova di cuore e orgoglio e in Portogallo mantiene invariato il punteggio in una partita soffertissima. La partita del Do Dragao inizia subito ad alti ritmi, con i padroni di casa che cercano di mettere sotto i nerazzurri con un prolungato possesso palla che però raramente impensierisce Onana. Diversi errori tecnici da entrambe le parti, e il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo con la squadra di Inzaghi che difende il risultato e rischia addirittura di segnare, prima dei brividi finali con due legni colpiti dal Porto. Il match finisce sullo 0-0 e i nerazzurri raggiungono un traguardo che non vedevano dalla stagione 2010/2011.