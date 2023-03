Dani Alves e la lettera dal carcere: la risposta social di Joana

Nessun ritorno di fiamma tra Dani Alves e Joana Sanz . Quest'ultima, che nei giorni scorsi ha annunciato la separazione tramite i social , pare non voglia sentir proprio parlare di una riconciliazione con il marito, che recentemente le ha inviato una lettera dal carcere. La modella ha scritto nelle scorse ore sui social: " Uno va per le esclusive, ma altri sono ancora fini ed eleganti ". Parole che lasciano ipotizzare una chiusura totale nei confronti del brasiliano, denunciato da una ragazza di 23 anni per aggressione sessuale.

Joana Sanz e la decisione su Dani Alves

Quali sono le 'esclusive' a cui fa riferimento Joana? Stando ai meglio informati, è possibile che la Sanz si riferisse all'invio della lettera da parte del giocatore al programma Y ahora Sonsoles dove parlava anche di amore eterno. "Mia cara Joana. Sono stati quasi otto anni di tanto amore, affetto, rispetto e cura. In particolare gli ultimi anni. Mi dispiace per la tua decisione. Tu e i miei figli siete stati la cosa migliore che mi sia capitata nella vita", si legge nella missiva del calciatore brasiliano. Poi l'atleta ha aggiunto: "Siamo cresciuti insieme dal giorno in cui ci siamo conosciuti. Dal primo minuto abbiamo iniziato una vita insieme. Ci siamo accompagnati per tutti questi anni. Rafforzandoci e coccolandoci a vicenda nella vita", queste le parti più significative della missiva scritta dall'ex del Barcellona.