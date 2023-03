Bayern Monaco, clamoroso: Nagelsmann verso l'esonero!

Il Bayern Monaco e Julian Nagelsmann sarebbero ad un passo da un clamoroso divorzio. Secondo il sito del quotidiano tedesco Bild, il 35enne tecnico tedesco sarebbe vicinissimo ad essere esonerato. La decisione sarebbe arrivata in seguito alla brutta sconfitta di domenica scorsa in Bundesliga (dove il Bayern è secondo) in casa del Bayer Leverkusen, che aveva fatto infuriare l'ex Juventus Hasan Salihamidzic. Nonostante i bavaresi abbiano in programma la sfida contro il Manchester City tra meno di tre settimane, secondo la Bild sarebbe stato già scelto il successore: Thomas Tuchel, reduce dall'esonero al Chelsea con cui aveva vinto la Champions nel 2021.