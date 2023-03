Osimhen flop con la Nigeria. Toro, Singo assist in Costa d'Avorio

Giornata di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa che si disputerà a gennaio 2024 in Costa d'Avorio . Nel gruppo A cade a sorpresa la Nigeria contro la Guinea-Bissau , grazie alla rete messa a segno da Baldè al 29° minuto del primo tempo. In campo, per le Super Aquile, sono partiti titolari sia Osimhen che Lookman ma nulla hanno potuto contro la capolista del girone, prima a 7 punti (uno in più della Nigeria appena sconfitta). Il ritorno tra le due squadre si giocherà tra 3 giorni all'Estádio 24 de Setembro di Bissau.

Kouame e Singo show, Costa d'Avorio ok

La nazionale che ospiterà la prossima Coppa d'Africa ha battuto agilmente le isole Comore per 3-1. Ben tre giocatori che militano in Serie A sono scesi in campo: Kouame, autore del gol iniziale, Boga e Singo, in versione assistman per il gol del momentaneo 2-0 firmato da Haller, al suo ritorno in nazionale dopo essere guarito da un tumore. La rete che ha chiuso il match è stata firmata da Krasso.