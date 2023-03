Hakimi, la moglie rompe il silenzio dopo l'accusa per violenza sessuale

Achraf Hakimi e Hiba Abouk non stanno più insieme . A far naufragare l'amore tra l'ex calciatore dell'Inter la famosa attrice non sarebbe stata la pesante accusa che è stata rivolta recentemente al giocatore del Psg , ovvero quella di violenza sessuale. Sembrano davvero lontani i giorni in cui la coppia appariva felice e serena e si faceva fotografare insieme per le copertine delle più note riviste, mentre si godevano Parigi, la città dove i due si innamorarono per la prima volta.

Hakimi: le parole della moglie

Nelle scorse ore Hiba ha deciso di rompere il silenzio condividendo sul suo profilo social una lunga e struggente story su Instagram, dove fa delle importanti rivelazioni: "Oggi mi sento in dovere di rendere pubblica questa dichiarazione per esprimere il mio stato d'animo e chiarire in prima persona la disinformazione che sta circolando. E anche se il silenzio può aiutare in questioni delicate, ho un urgente bisogno di spiegarmi, per poter riprendere la mia vita personale, pubblica e professionale nel modo meno dannoso e traumatico possibile, tutelando soprattutto i miei figli che sono - come potrebbe essere altrimenti? - la mia priorità assoluta. La realtà è che qualche tempo fa, dopo averci pensato a lungo, io e il padre dei miei figli abbiamo preso la decisione di porre fine alla nostra relazione, molto prima degli eventi in cui sono stata coinvolto dai media e dei quali sono totalmente ignara. ".