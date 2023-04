Dani Alves, Joana Sanz ha deciso: "È ora di staccare, non so se tornerò"

Joana Sanz, la confessione shock

La modella ha rivelato che: "Viste le vessazioni mediatiche alle quali sono sottoposta, ho deciso di non utilizzare più i miei social network. Non so se basterà perché i media smettano di farmi la posta negli aeroporti, fuori casa o in hotel, quando esco dai ristoranti, nel bel mezzo del mio lavoro o quando mi avvicino ai miei cari". Quindi ha proseguito con: “Spero che tutto questo finisca perché sta influenzando la mia salute mentale e la mia vita sociale. Non sono una persona che vive esponendosi pubblicamente perché mi mette ansia e non fa per me. Grazie a Dio, posso svolgere il mio lavoro lontano dai riflettori mediatici". Ha poi concluso dicendo: "Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto con preziosi messaggi di incoraggiamento e che mi hanno anche abbracciato per strada senza conoscermi. Non so se tornerò qui, è ora di staccare".