Mbappé, clamoroso sfogo social contro il Psg: bufera a Parigi

Kylian Mbappé attacca il Psg . Il fuoriclasse francese, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram , ha voluto esprimere tutto il suo dissenso per il video promozionale della campagna abbonamenti del club per la prossima stagione. Il filmato, infatti, è quasi interamente concentrato su di lui: non sono presenti neanche Messi e Neymar . La scelta del club di Parigi non è affatto piaciuta all'attaccante classe 1998, che ha esplicitato tutto il suo rammarico per quanto accaduto.

Mbappé: "Il Psg non è il Kylian Saint-Germain"

L'attaccante francese ha scritto: "Ho appena preso parte alla visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista con il mio interlocutore. Sembrava un colloquio di base in una giornata di marketing del club. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain. Cordiali saluti, Kylian Mbappe".