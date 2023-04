Lewandowski ricorda il dolore pre Euro 2016: "I tifosi non avevano idea"

Robert Lewandowski è il protagonista di " Unknown Lewandowski ", documentario presentato il 31 marzo da Amazon Prime che racconta la vita privata e sportiva del centravanti polacco attualmente in forza al Barcellona . Il documentario ripercorre varie tappe della vita del 34enne: da quando da piccolo preferiva l'hockey sul ghiaccio al calcio ad alcuni momenti duri, come la scomparsa di suo padre Krzysztof quando era ragazzo. Uno dei temi particolarmente delicati toccati nel prodotto di Amazon Prime riguarda sua moglie, Anna : poco prima dell'inizio degli Europei del 2016 la sua compagna ha subito un aborto spontaneo, che ha ovviamente condizionato il rendimento di Robert.

Lewandowski: "Euro 2016, i tifosi non avevano idea"

Lewandowski sull'episodio ha raccontato: "Era una situazione difficile per noi come famiglia. Dovevo concentrarmi sul calcio in qualche modo, ma ho sempre avuto un problema molto più grande nella mia mente. Gli spettatori non avevano idea, si aspettavano solo che segnassi". Il riferimento è anche alle critiche ricevute dai tifosi polacchi durante il torneo, dove l'attaccante riuscì a segnare solo ai quarti di finale contro il Portogallo. Nel documentario, infine, viene raccontato anche di come la coppia ha superato il dolore grazie all'arrivo delle figlie Klara e Laura, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.