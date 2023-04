Hakimi, la moglie chiede il divorzio ma arriva il colpo di scena!

Achraf Hakimi è tornato a far parlare di sé per alcune recenti indiscrezioni riguardanti il divorzio dalla moglie Hiba Abouk . Stando ad alcuni rumors che si leggono in rete la moglie del calciatore del Paris Saint Germain avrebbe chiesto più della metà del patrimonio dello sportivo. Il giocatore infatti, secondo alcune voci, guadagnerebbe 1 milione di euro al mese.

Hakimi, il divorzio e il patrimonio

I rumors riferiscono inoltre che ci sarebbe stata un'amara sorpresa per Hiba Abouk. Dopo essere andati in tribunale per la definizione del divorzio, si è scoperto che il calciatore non avrebbe alcuna proprietà, neanche un conto bancario. Achraf Hakimi avrebbe messo a nome della madre tutta la sua immensa fortuna. Il giocatore è stato recentemente accusato di stupro. L’inchiesta è stata aperta ieri dopo che una ragazza di 23 anni si è presentata al commissariato di Nogent-sur-Marne, a Parigi, per fare una segnalazione, descrivendo nel dettaglio le violenze subite nella notte che avrebbe passato a casa del giocatore.