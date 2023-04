Tripletta di Icardi e gol di Zaniolo: 6-0 show del Galatasaray

Icardi-Zaniolo show: il Galatasaray travolge il Kayserispor

Il talento figlio d'arte arrivato lo scorso gennaio dalla Roma, in campo al 66', ha siglato la rete del definitivo 6-0 soltanto sei minuti più tardi, ma il grande protagonista della serata è l'ex Sampdoria ed Inter Mauro Icardi, autore di una tripletta - al 18', al 42' su rigore e al 12' di recupero del primo tempo sulla ribattuta di un altro penalty precedentemente fallito - e di un assist per Rashica (23'). Di Akturkoglu l'altra marcatura, quella del momentaneo 5-0. In classifica il Galatasaray si trova in testa con 66 punti conquistati in 27 gare, nove in più del Fenerbahce secondo, che ne ha disputata però una in meno.