Atletico Nacional-America Cali, scontri a Medellin: 89 feriti

Immagine bruttissime e scene violente a Medellin hanno macchiato il Clasico tra Atletico Nacional e America Cali in Colombia, che poi non si è nemmeno giocato. Come riportato da Ansa e da altre emittenti locali, prima del match ci sono stati degli scontri tra le forze dell'ordine e i tifosi sia all'esterno dello stadio sia all'interno del "Girardot". Il bilancio è attualmente di 89 feriti.