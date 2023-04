Mikautadze sulle orme di Kvaratskhelia: chi è il georgiano che domina al Metz

" I georgiani sono i napoletani dell'Urss , da loro si accettano esagerazioni ed enfasi che in altri suonano insopportabili. Perchè sanno sempre trasformare un'idea in una gag" - dagli parole di Farassino al 2023, il filo che lega i due tempi è Kvaratskhelia . L'attaccante del Napoli sta dominando il campionato italiano al suo esordio, quasi senza soffrire la pressione. Dalla Serie A alla Francia un so connazionale sta seguendo le sue orme. Di chi si tratta? Georges Mikautadze del Metz .

Mikautadze, il talento georgiano sulle orme di Kvaratskhelia

Anche in Francia parlano georgiano. Non è il nome di un film, ma il racconto della Ligue 2 dove Mikautadze guida la classifica capocannonieri con 19 gol, oltre sette assist. Il Metz sogna la promozione grazie alle sue reti. E pensare che nelle prime quattordici giornate di campionato aveva segnato soltanto quattro gol. Poi non si è più fermato. Il suo ex allenatore Samir Guemazi all’AS Saint-Priest lo ha paragonato a Lacazette per il suo modo di interpretare il ruolo della punta. Non molto alto (1.76), ma veloce e bravo nel dialogare con i compagni. Mikautadze è nato a Lione ed ha anche vestito la maglia delle giovanili del club, ma senza successo. Dopo l'ultima doppietta contro il Bordeaux, tutti si strofinano gli occhi, un po' come fa lui quando esulta. Un po' come Lookman, cannocchiale per mirare bene al suo futuro. La Nazionale georgiana ha preso appunti.